Entwarnung nach Großeinsatz Ammoniak-Alarm in Nienburg: Einwohner mussten Türen und Fenster geschlossen halten

Zur Turnhalle an der Grundschule in Nienburg wurden die Einsatzkräfte am Dienstagmorgen gerufen. Einwohner mussten Türen und Fenster geschlossen halten. Was hinter dem Alarm steckte.