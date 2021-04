Am Samstag gibt es online was auf die Ohren

Gerlebogk - Nein, noch einmal verschieben oder absagen, das kam für Toni Tietzel nicht infrage. Zweimal musste er Events im Strandbad Gerlebogk absagen. Nun soll am Samstag über die Videoplattform Twitch endlich der Livestream starten. „Ich bin von der Location begeistert. Eigentlich sollte die Veranstaltung am Strand stattfinden.

Doch das Wetter sieht eher nicht danach aus, dass wir dort alles aufbauen können“, sagt Toni Tietzel, der seit Januar DJs die Möglichkeit gibt, im Livestream aufzutreten. Tietzel ist Inhaber der Firma Veranstaltungstechnik MDE-Music. Über MDE-Music kann man bei Twitch auch zu dem Livestream kommen. So zieht man auf die Bühne, doch im Livestream wird die Kamera nicht auf die Bühnenwand gerichtet sein, sondern auf den Platz.

„Damit man auch sieht, dass wir draußen sind“, so Tietzel. Die Bühne ist so aufgeteilt, dass man immer auf Abstand sein kann. Im vergangenen Jahr sollte ein Event am Strand stattfinden, doch das scheiterte am Wetter. Zu Ostern war schon ein Livestream aus dem Gerlebogker Strandbad geplant, doch die unklaren Bedingungen ließen sowohl Tietzel als auch Strandbadbetreiber Uwe Wachsmuth davon Abstand nehmen.

Nun hatte man sich vorbereitet, die Genehmigung nach Vorlegen eines Hygienekonzeptes erhalten und will loslegen. Von 17 Uhr bis 22 Uhr werden „Nick Groove“, „Tango Fred“, „Bunte Kassette“ und „Trash Toni“ Musik von Deutschhouse, Minimal-Techno bis hin zu Black, 90er und 2000er Jahre spielen. Und auch die 80er Jahre werden nicht ausgespart.

„Wir wollen zeigen, dass wir noch da sind. Und außerdem, dass es noch Freude gibt am Leben, auch wenn es derzeit schwer ist“, sagt Toni Tietzel. Die Livestreams hat Tietzel bisher aus seinen Räumen gesendet. „Wir müssen aber den Leuten was bieten, nicht nur musikalisch, sondern auch fürs Auge. Darum wollte ich raus aus den Räumen. Die erste Veranstaltung im Freien wollte ich unbedingt bei Uwe machen“, so Tietzel.

Auch Auftritte in Goslar und Wernigerode stehen in den nächsten Wochen an. Das ist Aufwand, sagt Tietzel, doch wenn schon keine Veranstaltungen mit Publikum bei Liveauftritten möglich sind, dann sollen die DJs vor einem Onlinepublikum wenigstens live spielen können. Um im Gespräch zu bleiben und natürlich auch, um nicht aus der Übung zu kommen.

Zuschauer können Geschenke machen, damit die Unkosten gedeckt werden

Eine Gage bekommen sie nicht. Doch wenigstens Essen und Trinken sollten sie haben, so Tietzel. Darum habe er auch Sponsoren wie Jägermeister oder PCE Instruments. Jägermeister, sagt Wachsmuth, habe sofort zugesagt, sich zu beteiligen. Da merkt man, dass sie in schweren Zeiten auch helfen, so Wachsmuth.

So kann man, wie Tietzel ankündigt, für Leute, die sich in Form von Geschenken an der Veranstaltung beteiligen oder auch wenn jemand von Anfang bis Ende dabei ist, eine Geschenkebox zurechtmachen. Hier packt Wachsmuth noch dreimal zwei Eintrittskarten dazu.

Zuschauer können Geschenke machen. Sie können einen Geldbetrag schenken. Davon werden die Unkosten gedeckt, sagt Tietzel. Viele denken, warum denn Geld ausgeben, wenn der Stream kostenlos zu sehen ist. Es gehe einfach darum, dass man die Kosten soweit wie möglich deckt, so Tietzel, denn neben Essen und Getränken für die DJs sind da noch Fahrtkosten. „Die Technik kostet ebenfalls“, so Tietzel. (mz/ab)