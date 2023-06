Bernburg/Güsten/MZ - Marc Franz ist ein aufgewecktes Kind. Der Viertklässler macht das, was Jungs in seinem Alter gern tun: leidenschaftlich Fußball spielen, mit Freunden herumtoben, Fahrrad fahren, auf der Spielkonsole zocken, lesen. Auf dem Zeugnis werden in ein paar Wochen lauter Einsen und Zweien stehen. Nichts erinnert daran, dass Marc heute vor zehn Jahren vier Wochen früher als errechnet zur Welt gekommen war. Der Aufregung wegen. Denn drei Tage vor der Geburt musste Mutter Diana hochschwanger evakuiert werden, ebenso wie Vater Martin und alle Nachbarn auf der Bernburger Saale-Halbinsel. Marcs Geburtstag ist ein historisches Datum: am 6. Juni 2013 erreichten die Saale-Fluten den höchsten Stand seit 400 Jahren.

