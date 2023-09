Zwei Männer stehen in Bernburg vor Gericht, weil sie versucht haben sollen, einen Geldautomaten in Nienburg zu sprengen. Die Angeklagten bestreiten die Tat. Warum die Spuren vom Tatort, ein sichergestelltes Klebeband und vor allem eine SMS eine andere Sprache sprechen könnten.

An Geldautomaten in Nienburg gescheitert: Wie eine SMS den Angeklagten gefährlich werden kann

Diese Bankfiliale in Nienburg musste nach der Sprengung für längere Zeit geschlossen bleiben, da die Reparaturarbeiten so lange andauerten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nienburg/Bernburg - Auf illegale Weise ohne großen Aufwand an Bargeld herankommen: Banküberfälle sind aufgrund des hohen Risikos in Deutschland aus der Mode gekommen. Die Attacken auf Geldinstitute gingen in Deutschland seit 2012 von 202 auf 28 Fälle im Jahr 2021 zurück und sanken damit um 90 Prozent.