Altes Bad bei Weddegast in die Natur gekippt

Hunderte Kilo Bauschutt und entsorgte Kleinstmöbel tauchen am Feldweg zwischen Weddegast und Latdorf auf. Jäger sorgt sich vor allem um die Tiere.

Weddegast/MZ - Der Föhn liegt im Wäschekorb. Direkt neben Duschbad und Shampooflaschen. Doch von einem Bad keine Spur. Die Gegenstände sind Teil eines großen Müllhaufens, den Michael Warthemann aus Poley auf einer seiner Touren durch die Natur am Feldrand zwischen Weddegast und Latdorf entdeckt hat. „So etwas ist einfach ärgerlich und hat in der Natur nichts zu suchen“, sagt der Jäger, der immer wieder mit Müllsäcken in seinem Revier unterwegs ist, um die Natur vom illegal entsorgten Unrat zu befreien.