Alslebener Oliver Kratz will inoffizieller „Flaggenwart“ werden

Was der Bürgermeister damit zu tun hat und welchen Vorschlag er für mehr Touristen in der Schifferstadt hat.

Bernburg/MZ - Das Fährhaus am Saaleplatz in Alsleben ist bis Februar ohne Besitzer gewesen, ehe es Oliver Kratz gekauft hat (die MZ berichtete). Seitdem hat der gelernte Schlosser es notdürftig saniert, sodass er mittlerweile in dem Gebäude zusammen mit Schäferhündin Cora wohnen kann. Vor ein paar Monaten fing der 37-Jährige nach Aufräumarbeiten im Garten an, den installierten Flaggenmast auf seinem Gelände mit Fahnen zu schmücken. Neben der Fahne von Sachsen-Anhalt finden sich Flaggen von zwei niederländischen Schleppervereinen und der Binnenreederei Deutschland. Oliver Kratz befolgt dabei folgendes Motto: „Ein Schiffer ohne eigenen Flaggenmast ist kein Schiffer.“