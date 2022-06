Alslebener Karnevalisten trotzen der Hitze bei Feier auf der Festwiese

Bernburg/MZ - 33 Grad haben am Samstagabend noch auf der Temperaturanzeige gestanden. Doch das hinderte rund 400 Feierlustige nicht daran, in Alsleben Karneval zu feiern. Im Vorfeld der Veranstaltung wurde ein Thema besonders heiß diskutiert, nämlich das Event im Sommer zu feiern. „Ich bin es gewohnt, im Sommer Karneval zu feiern. Bei uns in Osmarsleben ist das Tradition“, sagte Besucherin Christin Hergeselle. Anders sieht es der amtierende Prinz vom Karneval Club Könnern: „Karneval sollte in Zukunft bitte wieder ganz normal im Frühjahr gefeiert werden. Wir brauchen einfach unsere fünfte Jahreszeit“, so Daniel Grimm.

