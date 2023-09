In der dritten Liga haben die Saalestädter zum Saisonauftakt den Sieg verpasst. Was der Trainer als Grund dafür sieht.

Bernburg/Ahlbeck/MZ - In der Pommernhalle in Ahlbeck hatten die Anhänger des HV Blau-Weiß Insel Usedom schon fast die Siegesgesänge angestimmt. Da schlug der SV Anhalt in Person von Julian Schulze noch einmal zurück. Dem Flügelflitzer gelang mit der letzten Aktion noch der Treffer zum 27:27 (13:13)-Ausgleich. „Schulle“ verhinderte, dass die Saalestädter zum Auftakt an der Ostseeküste baden gingen. Und sorgte dafür, dass die etwa 25 mitgereisten Bernburger Fans das Unentschieden wie einen Erfolg feierten.