AfD holt Mandat für Anhalt

Bernburg/MZ - Das Wetter am Wahlabend passte sinnbildlich für Frank Wyszkowski: Wie ein begossener Pudel machte sich der CDU-Kandidat völlig niedergeschlagen durch den Gewitterregen von der geplatzten Wahlparty im „Karl’s Platz“ auf den Nachhauseweg. Frühzeitig erkannte der 34-jährige Bernburger nach der Auszählung an, dass er das Direktmandat verloren hat. Wenngleich sein Rückstand auf den 57 Jahre alten AfD-Wahlsieger Kay-Uwe Ziegler aus Bitterfeld-Wolfen aufgrund der spät ausgezählten Briefwahlstimmen noch auf 933 Stimmen zusammenschmolz.

Kein Rückenwind für CDU aus Berlin

Enttäuscht zeigte sich Wyszkowski vom nur knappen Vorsprung in seiner Heimatstadt. Hier hatte er sich ein dickeres Polster erhofft, um gegen die AfD-Hochburg Bitterfeld-Wolfen bestehen zu können. „Die bundespolitische Stimmung war nicht gut“, vermisste er Rückenwind aus Berlin. Dass er für sich 2.000 Stimmen mehr einfuhr als die CDU mit der Zweitstimme war ihm nur ein schwacher Trost.

Lange Zeit sah es nach einem klaren Sieg für Ziegler aus. Mehr als 250 der 318 Wahlbezirke im Wahlkreis 71 (Anhalt) waren bereits ausgezählt, da behauptete er einen Vorsprung von sechs Prozent. Am Ende sollte es noch einmal knapp werden, das vorläufige Endergebnis stand erst weit nach Mitternacht fest.

Ziegler will klare Kante zeigen

Der AfD-Politiker sieht die Zeit gekommen für Leute wie sich. „Weil es einfach zu wenig kleine Unternehmer und Mittelständler im Bundestag gibt. Die Stimme fehlt“, sagte er und kündigte schon mal klare Kante an. „Ich werde nicht ruhig sein. Ich werde ans Mikro gehen.“ Anders als vor vier Jahren sieht sich der Inhaber mehrerer Textilläden jetzt gut aufgestellt. Ortschaftsrat, Stadtrat, Kreistag: Überall ist er dabei. Im Bitterfeld-Wolfener Stadtrat ist er sogar Fraktionsvorsitzender der AfD. „Ich habe viel gesehen. Auch in Aufsichtsräten und Verbandsversammlungen.“ Funktionierender Mittelstand und lebensfähige kleine Unternehmen mit kaum mehr als einer Hand voll Mitarbeiter, Einzelkämpfer: Das ist für Ziegler die Basis. Dafür setze er sich ein, engagiert sich als Vorsitzender des Bitterfelder Innenstadtvereins. Und er will auch Mitglied im Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen bleiben.

Mit Jan Korte wird ein zweiter Politiker Anhalt im Bundestag vertreten. Ihm gelang als Spitzenkandidat der Partei in Sachsen-Anhalt über die Landesliste der Wiedereinzug.

Während sich AfD und CDU um die Erststimme duellierten, gewann in Anhalt die SPD das Rennen um die Zweitstimmen mit 24,0 Prozent knapp vor AfD (22,6), CDU (21,7).