Aderstedter Mädchen und Jungen sind zurück in ihrer Kita, in der nun vieles neu ist

Aderstedt/MZ - Ob die Kinder ihre Kita in Aderstedt gleich wiedererkannt haben? Vermutlich nicht sofort. Nach viermonatiger Schließung sind die Mädchen und Jungen wieder zurück in den Räumen in der historischen Aderstedter Villa. Und in dieser Zeit hat sich hier einiges verändert. Denn vieles wurde erneuert. Eigentlich sollte im Rahmen der Sanierung des gesamten Gebäudes nur die Fassade gemacht werden. Dabei aber habe sich herausgestellt, dass auch im Inneren vieles marode ist und erneuert werden muss, erläutert Bernburgs Sozialdezernent Paul Koller. Zunächst hatte man versucht, diese Arbeiten bei laufendem Kita-Betrieb zu erledigen. Dann aber wurden der Staub und Lärm unzumutbar und die Kinder mussten vorübergehend ausziehen.

