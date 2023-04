Redakteurin Katharina Thormann zu Gast in der achten Klasse der Freien Sekundarschule in Bernburg. Die Schüler nehmen am Klasse 2.0-Projekt der MZ teil. Welche Themen sie sich in der Zeitung wünschen.

Bernburg/MZ - Was ist es, was 14-Jährige am liebsten in der Zeitung lesen? Eine Frage, die auch die Redakteure des Bernburger Kuriers der MZ brennend interessiert. Lange müssen die Achtklässler der Freien Sekundarschule Bernburg, die derzeit am Klasse 2.0-Projekt der MZ teilnehmen, nicht überlegen.