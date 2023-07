Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Biendorf/MZ - Sie kommen aus Bernburg, Dessau-Roßlau, Köthen, aus dem Osternienburger Land oder aus Magdeburg − elf junge Menschen haben in den vergangenen vier Jahren an der Stiftungsfachschule für Sozialwesen der Stiftung Evangelische Jugendhilfe eine berufsbegleitende Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher absolviert. Am Dienstag sind ihnen im Rahmen einer Feierstunde in der Biendorfer Gaststätte „Zur Linde“ die Abschlusszeugnisse überreicht worden.