Abschied von Bernburg

Bernburg/Berlin/MZ - Jörg Lemmert geht. Der Mann, der seit vielen Jahren Wahlkreismitarbeiter von Jan Korte im Wahlkreisbüro der Linken in Bernburg war, geht nach Berlin. Aber nicht wegen des Bundestagsabgeordneten, sondern wegen der Lebenspartnerin von Lemmert. „Wir sind seit vielen Jahren zusammen und oft mussten wir pendeln. Nicht nur nach Berlin, auch nach Hamburg“, blickt Lemmert zurück. Nun sei es an der Zeit, sich zusammen einen Platz zu suchen. Und der ist in Berlin.

