Nach 33 Jahren geht Birgit Wunderlich in den Ruhestand. Generationen von Ilberstedtern und auch Bernburger wurden von ihr medizinisch versorgt. Was sie nun vorhat.

Birgit Wunderlich ist als Landärztin in Ilberstedt in Ruhestand gegangen.

Ilberstedt/MZ. - Eigentlich war der Plan klar und Birgit Wunderlich würde jetzt wohl das allerletzte Mal ihre Schüler über den höchsten Berg der Welt und die Meerestiefen abfragen. Doch im Leben der Ilberstedterin kam alles anders als gedacht und so wurde sie nicht Lehrerin wie schon ihr Vater, ihr Onkel und ihre Tante, sondern versorgte stattdessen in den zurückliegenden knapp vier Jahrzehnten tausende Patienten in Ilberstedt und zuvor auch in Bernburg.