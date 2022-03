Abenteuerliche Verfolgungsjagd: 32-Jähriger rast in Bernburg mit seinem Auto auf Polizei zu

Bernburg/MZ - Ein 32-jähriger Bernburger hat sich am Montagabend mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert und hat auf der Flucht in Kauf genommen, die Beamten zu verletzten. Nach Angaben aus dem Revier sollte er einer Kontrolle unterzogen werden, worauf er flüchtete und mit bis zu 110 Kilometern je Stunde durch das Bernburger Stadtgebiet raste. An einem Feldweg musste er stoppen, da Poller die Weiterfahrt verhinderten. Der 32-Jährige wendete sein Auto und fuhr direkt auf die Beamten zu, die ausgestiegen waren. Diese sprangen dann zur Seite und setzten die Verfolgung fort. Der Mann fuhr auf dem Feldweg dann ins Unterholz, setzte seine Flucht zu Fuß fort und konnte dann festgenommen werden. Die Kennzeichen am Fahrzeug waren nicht zugelassen. Der 32-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Kennzeichen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Bernburger wieder entlassen.