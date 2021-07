Ab Donnerstag werden in Bernburg besondere Rebstöcke verkauft

Bernburg/MZ - „Das hier ist die Mutterpflanze“, sagt Bernd Nordmann und zeigt auf das zwei Meter hohe Gewächs mit üppigem Stamm und unzähligen kleinen Trauben, die schon über der Sitzecke hängen. Erst 2003 hatte er die Weinpflanze auf seinem Grundstück in der Bernburger Talstadt in die Erde gesetzt, bevor sie sich zum Prachtexemplar entwickelte. Es ist eine ganz besondere ihrer Art für die Region. Schließlich handelt es sich dabei um den Blauen Bernburger, den es schon nachweislich seit dem 18. Jahrhundert gibt.

Seit knapp 20 Jahren hat der ehemalige Betreiber der Baumschule Nordmann in Kustrena als einziger das Patent für die Züchtung und anschließenden Verkauf dieser Weinsorte, genauso wie für den Roten Aderstedter, aus dem ebenfalls Wein hergestellt werden kann.

Doch dieses Jahr ist es das letzte Mal, dass er beide Weinrebenarten verkauft. „Irgendwann ist Zeit aufzuhören, bald werde ich 70 Jahre“, sagt der Pflanzenexperte, der sich über viele Jahre sein Wissen über das Veredeln von Weinpflanzen angeeignet hat, denn eigentlich hatte er sich als Betreiber der Baumschule ursprünglich auf Rosen spezialisiert.

Doch inzwischen kümmert er sich nur noch um seine Weinpflanzen. Immer im Februar beginnt er mit der Veredelung, pflanzt und gießt. „Bei dem jetzigen Wetter brauchen sie bis zu drei, viermal Wasser am Tag“, sagt Nordmann. Urlaub machen fällt in dieser Zeit deshalb flach. Zumindest, solange, bis die zarten Pflänzchen eine Größe von rund 80 Zentimetern erreicht haben.

Dann ist Zeit, sie in neue Hände abzugeben. Die Nachfrage danach ist groß, so Nordmann. Sogar bis nach Finnland hat er bereits Blauen Bernburger geschickt, immer wieder kommen auch Bestellungen aus Österreich oder anderen angrenzenden Ländern Deutschlands.

Und auch dieser Tage steht sein Telefon nicht still. Wer keinen Blauen Bernburger möchte, der fragt nach Rotem Aderstedter nach, den Nordmann höchstpersönlich 2008 wiederentdeckt hat. Auf einem Weinberg in Aderstedt.

„Es dürfte die letzte Pflanze gewesen sein“, sagt Nordmann, der den Roten Aderstedt auch selbst gern zu einem guten Essen verkostet. Schließlich hat der Wein eine erfrischend minzige Note. Ob er auch in Zukunft von Weinfans erworben und aufs eigene Grundstück gepflanzt werden kann? Nordmann hofft es. Auch wenn in seiner Familie keiner diese Tradition fortführen möchte, so hofft er in den kommenden Monaten auf Interessenten, die nicht nur sein Grundstück, sondern auch die Veredelung der beiden regionalen Weinsorten übernehmen.

Der Verkauf von Pflanzen des Blauen Bernburgers und Roten Aderstedters für 17,50 Euro pro Pflanze beginnt am Donnerstag, 1. Juli, wochentags von 9 bis 18 Uhr auf dem Gelände Am Platz der Jugend 14a in Bernburg.