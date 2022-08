8. Nienburger Open-Air-Kino vor Kulisse der Klosterruine

Nienburg/MZ - Es soll wieder voll werden vor der Saale-Bode-Sporthalle in Nienburg. Am Sonnabend, 27. August, lädt die Stadt in Kooperation mit der Erdgas Mittelsachsen GmbH (EMS) erneut zum Open-Air-Kino ein. Gezeigt wird die amerikanische Komödie „Sister Act“ aus dem Jahr 1992. Nicht ohne Grund: Denn 1992 ist auch das Gründungsjahr der EMS. „Wir haben beschlossen, nur Filme vorzuschlagen, die in unserem Gründungsjahr erschienen sind“, sagt EMS-Marketingmanager Sebastian Rabach.