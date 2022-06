6. Schwimmbadfest in Nienburg

Susann Gerstner, Vorsitzende des Födervereins Schwimmbad Nienburg, und Rettungsschwimmer Rick Schablinski laden zum Schwimmbadfest am Samstag, 2. Juli, ein.

Nienburg/MZ - Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist es endlich wieder soweit, freut sich Susann Gerstner, die Vorsitzende des Fördervereins Schwimmbad Nienburg. Am Samstag, 2. Juli, laden die Vereinsmitglieder zum mittlerweile 6. Schwimmbadfest in die Einrichtung am Blauen Berg 1 ein.