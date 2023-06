Die Zwillinge Astrid Roth (l.) und Ramona Much (r.) aus Bernburg haben die die Organisation in diesem Jahr übernommen haben. Daneben die Zwillinge Christian und Thomas Rosen (41) aus Bochum, ehemalige Bernburger. Hinten im roten Shirt Christian und Andreas Bauer (45) aus Sachsen, beide im Vorstand sowie zwei Mitglieder der Güstener Schotten.

Neugattersleben/MZ - „Es ist toll, dass wir in diesem Jahr unsere Heimatstadt vorstellen können“, freuen sich die Bernburger Zwillinge Astrid Roth und Ramona Much, die seit 62 Jahren gemeinsam durchs Leben gehen. 50 Zwillingspaare aus der ganzen Republik trafen sich am Wochenende im Bernstein Acamed Resort in Neugattersleben, um ein Wochenende lang das Zwillingsein zu genießen.