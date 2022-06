47-jähriger Radfahrer bei Unfall zwischen Mitteledlau und Gröbzig schwerst verletzt

- Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag zwischen Mitteledlau und Gröbzig ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein 47-jähriger Radfahrer schwerstverletzt. Der Mann war mit seinem Rad auf dem Feldweg nahe Hohenedlau unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 50-jährige Autofahrerin aus Könnern die Landstraße 147 von Gröbzig in Richtung Mitteledlau. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wechselte der Radfahrer von dem Feldweg auf die L 147 und beachtete dabei nicht den anfahrenden Pkw, so dass es auf der Landstraße zu einem Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde dabei vom Fahrrad geschleudert und war zumindest zeitweise nicht ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber übernahm den Transport in ein Krankenhaus in Halle. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme musste die L 147 gesperrt werden.

image_257-28678557_0612225312861.jpg Die Polizei war bei einem Unfall zwischen Mitteledlau und Gröbzig im Einsatz. Jens Wolf/dpa-Zentralbild YdfKZf4di53PEe0DJd8-whhkIbe