42-Jähriger gleich zweimal an einem Tag am Karlsplatz angegriffen

Die Polizei ermittelt nach zwei Schlägereien am Freitag im Zentrum von Bernburg. Nachdem eine Personengruppe im Rewe-Markt am Karlsplatz randalierten, gingen sie danach gleich zwei Mal auf einen Mann los - mit Folgen.

Bernburg/MZ - Gleich zwei Schlägereien hat es am Freitag in Bernburg gegeben. Wie die Polizei mitteilte, randalierte zunächst eine Personengruppe im Rewe-Markt am Karlsplatz und griff anschließend gemeinschaftlich einen 42-Jährigen körperlich an. Dieser erlitt dadurch eine Verletzung im Gesicht. Die Gruppe flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung. Anderthalb Stunden später kam es im Bereich der Weltzeituhr zu einer erneuten körperlichen Auseinandersetzung zwischen der Personengruppe und dem zuvor Geschädigten. Durch Zeugenaussagen und der Absuche des Umfeldes wurde ein Tatverdächtiger festgestellt. Das Opfer wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus nach Bernburg gebracht.

Hinweise zur Tat oder den vermeintlichen Tätern nimmt die Polizei des Salzlandkreises unter 03471/3790 entgegen.