Weit mehr als 1.000 Zweiradfans stürmen am 1. Maifeiertag die Festwiese zum 4. Ost-Krad-Treffen in Strenznaundorf. Wer die drei Preise absahnte.

Mit Video: Mit Vollgas in die DDR - mehr als 1.000 Kult-Zweiräder auf der Festwiese in Strenznaundorf

4. Ost-Krad-Treffen am 1. Mai

Weit mehr als 1.000 Besucher haben zum DDR-Zweiradtreffen die Festwiese in Strenznaundorf gestürmt.

Strenznaundorf/MZ - „Letztes Jahr war es schon richtig voll, das das hier ist aber der Wahnsinn!“, ruft Tino Renkowski beim 4. DDR-Zweiradtreffen des Ost-Krad-Kombinats am 1. Mai-Feiertag in Strenznaundorf durch das Mikrofon in die Menschenmassen. Zwischen ihnen und ihren blitzenden Kultfahrzeugen aus DDR-Zeiten war kaum noch ein Grashalm zu erkennen.