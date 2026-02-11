Andreas Koch leitet seit 1996 das Tonstudio der Kreismusikschule des Salzlandkreises. Was der „Tänzchentee“-Bassist in dieser Zeit alles erlebt hat und welche Angebote es dort gibt.

30 Jahre Tonstudio der Kreismusikschule in Bernburg: „Man hat uns die Bude eingerannt“

Bernburg/MZ. - Die Kreismusikschule in Bernburg ist eine der wenigen in Deutschland, die ein eigenes Tonstudio hat. Seit nunmehr genau 30 Jahren. Wie es dazu kam, weiß keiner besser als dessen Leiter Andreas „Slapper“ Koch. Der Berufsmusiker ist den meisten bekannt als Bassist der Partyband „Tänzchentee.“