Rentner-Runde in Preußlitz

Martina Schaper serviert den Seniorinnen in der alten Schule in Preußlitz selbst gebackenen Kuchen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Preußlitz/MZ. - Der Tisch in der alten Schule in Preußlitz ist einladend gedeckt: Verschiedene Kuchen stehen auf dem Tisch, die Martina Schaper alle selber gebacken hat, dazu eine kleine Flasche Secco und ein Schokoladen-Weihnachtsmann auf jedem Platz. Viele Male schon hat Martina Schaper den Tisch hier gedeckt. Dieses Mal aber ist es doch ein bisschen anders, denn zum letzten Mal bewirtet die 67-Jährige wenige Tage vor Weihnachten die Damen-Runde, die sich einmal im Monat zum Schwätzchen trifft. Sie kocht Kaffee, schenkt ein und verteilt den Kuchen auf den Tellern. Zwischendurch werden immer wieder Getränke nachgeschenkt. So wie immer.