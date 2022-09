30 Bienenvölker im eigenen Garten

Heiko Wesche beherbergt 30 Bienenvölker in seinem Hausgarten und produziert sieben Sorten Honig.

Könnern/MZ - Ein kleines gelbes Schild am Eingangstor des Hauses am Könneraner Sportplatz weist auf die Imkerei hin. Links um das Eigenheim herum führt ein Weg, vorbei an einem Teich, auf eine große Wiese. Dort stehen mehrere grüne Kisten und es summt hörbar. „Das sind meine 30 Bienenvölker. Hier entsteht hauseigener Honig“, sagt Hobby-Imker Heiko Wesche.