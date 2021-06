26-Jähriger schlägt Frau und übergießt sie mit Farbe - Polizei Bernburg ermittelt

Bernburg - Ein 26 Jahre alter Mann hat in Bernburg am Donnerstag eine Frau mit einem Eimer Farbe übergossen und anschließend geschlagen. Die Frau wurde dabei verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach stand die 31-Jährige am Nachmittag mit einer Freundin vor dem Wohngrundstück des Mannes und unterhielt sich. Plötzlich sei der 26-Jährige mit einem Eimer weißer Farbe erschienen und habe die Frau damit übergossen. Anschließend schlug er ihr ins Gesicht und verschwand. Die Hintergründe der Tat und die Schwere der zugefügten Verletzungen sind nun Bestandteil eines Ermittlungsverfahrens. (mz/mad)