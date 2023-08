Zum 246. Pflaumenkuchenmarkt in Plötzkau gibt es viele Karussells, jede Menge Kuchen und als Stargast singt in diesem Jahr Patrick Lindner für die Gäste.

246. Pflaumenkuchenmarkt in Plötzkau

Patrick Lindner wird beim diesjährigen Pflaumenkuchenmarkt in Plötzkau auftreten.

Plötzkau - In Plötzkau wird jedes Jahr zur Pflaumenernte gefeiert. Und das traditionell mit viel Pflaumenkuchen, Musik und zahlreichen Fahrgeschäften. Denn von Freitag, 8. September, bis Sonntag, 10. September, findet der 246. Pflaumenkuchenmarkt in der Gemeinde an der Saale statt.