24. Schlauchbootrennen in Wispitz wird zur Schlammschlacht - Feuerwehr Altenburg geht als Sieger hervor

Elf Teams kämpfen sich in strömendem Regen in Wispitz durch die Saale. Warum es für die Veranstalter keinen Grund zur Absage gab und welche Teams noch auf dem Treppchen landeten.

Wispitz/MZ - Seit knapp einem viertel Jahrhundert ist es Tradition in Wispitz, doch solch ein Schlauchbootrennen haben die Mitglieder der Feuerwehr des Ortes und die übrigen Mannschaften lange nicht erlebt. In strömendem Regen von oben kämpften sich die Teams am Samstagvormittag bei starkem Wind über die Strecke. „Wir haben sie aufgrund der Wetterlage sogar deutlich eingekürzt“, sagte der stellvertretende Ortswehrleiter Karsten Westphal. Aber trotzdem blieb kein Teilnehmer trocken.