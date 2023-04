Die Treffen des Zeitreisenden mit Bernburger Persönlichkeiten vermitteln Geschichtswissen an junge wie alte Leser. Was seine Schöpfer zum Elfjährigen sagen.

19 Dobo-Abenteuer in Bernburg jetzt als Buch

Bevor Dobo den Osterhasen trifft, gibt es am Sonnabend ein weiteres Abenteuer mit ihm.

Bernburg/MZ - Der zeitreisende Junge Dobo unterhält bereits seit anderthalb Jahren jeden zweiten Samstag die Leser des Bernburger Kuriers durch seine spannenden Gespräche mit prominenten Persönlichkeiten der Region. Nun sind die Abenteuer der von Verleger Michael Schuster und Zeichner Steffen Fischer erfundenen Comicfigur gesammelt in einem Buch erschienen.

Geburtstag vergessen?

Am Anfang des Jahres war Dobo allerdings etwas verstimmt. Fast schien es so, als hätten seine Väter vergessen, dass sein 11. Geburtstag ins Haus steht. Ununterbrochen schickten sie ihn für die Mitteldeutsche Zeitung auf Zeitreise, mal zu Till Eulenspiegel, mal zu Ingo Insterburg und mal zu Peter Pan. Kaum, dass einmal Zeit zum Verschnaufen gewesen wäre.

Start in Köthen

Als Michael Schuster und Steffen Fischer 2012 Dobo erfanden, war das noch ganz anders. Da gab es erst einmal ein Heft pro Jahr, in dem die beiden Alleinerziehenden auf 34 Seiten Geschichten seiner Begegnungen in Köthen mit Johann Sebastian Bach, Johann Friedrich Naumann, Samuel Hahnemann und vielen anderen erzählten. Und Dobo bekam einen sogenannten besten Freund, Florian den Hopsefloh, der immerzu für einen Schabernack gut war.

Von Singspiel bis Räucherfigur

„Später änderte sich alles spürbar. Mit dem zunehmenden Interesse von Kindern und Erwachsenen an dem kleinen Kerl entstanden auch mehr Ideen, die verwirklicht wurden“, berichtet der Baalberger Michael Schuster. Ein Singspiel sei entstanden, Kalender, Postkarten und Stoffpuppen hätten ihren Weg in die Kinderzimmer angetreten, ja sogar eine Räucherfigur mit seinem Konterfei habe zur Weihnachtszeit blaue Kringelwölkchen in die Stuben seiner Fans geblasen. Jedes Jahr zu Dobos Geburtstag ließ sich das Gespann Fischer/Schuster etwas Neues einfallen.

Noch viele Ideen

Und 2023? „Da gibt es ein neues Dobo-Heft mit 19 neuen wunderbaren Begegnungen in Bernburg. Von Fürst Wolfgang über Emil Riebeck bis zu Salomon Herz wird er wieder viele Menschen treffen, die entweder für Bernburg Besonderes geleistet haben oder deren Wiege in unserer Saalestadt stand“, verrät Michael Schuster schmunzelnd. Und Steffen Fischer fügt hinzu: „Wir werden doch den Geburtstag unseres Jungen nicht vergessen!“

Begleitung durch Freund erwünscht

Für die nächsten wunderbaren Begegnungen wünscht sich Dobo übrigens, dass er auch einmal mit seinem Freund Florian unterwegs sein kann, denn zu zweit reist es sich leichter. Und da Dobo unglaublich gerne singt, könnte der Floh die zweite Stimme übernehmen. „Mal schauen, wie und ob wir seinen Wunsch erfüllen können. Versprechen kann man erst einmal nichts“ sagt Michael Schuster, der sich seit elf Jahren die Geschichten ausdenkt. Er möchte natürlich auch, dass alles dramaturgisch gut zusammenpasst.

Einfach so losschreiben geht bei Geschichten über historische Persönlichkeiten nicht. Michael Schuster

„Dafür sitzt man schon geraume Zeit und ist mit Recherchen zu den entsprechenden Personen beschäftigt. Einfach so losschreiben geht bei Geschichten über historische Persönlichkeiten nicht“, erklärt er. Damit beantwortet der Baalberger gleich auch die Frage nach dem „Ei des Kolumbus“. Immer ist es die Handlung, die als erstes auf dem Papier steht, erst dann greift Steffen Fischer zum Zeichenstift und zur Farbe. „Die Kleidung unserer Protagonisten und auch die Kulissen müssen schon stimmig sein und in die Zeit passen. Das heißt nach Fotos und Abbildungen suchen, vergleichen und planen“, ergänzt der Materialgestalter, der über den Dudelsackbau zum Holz und dann auch zum Zeichenstift kam. Den schwingt er übrigens schon wieder und bringt neue Dobo-Abenteuer auf das Papier, die in der MZ bald zu lesen sein werden. Edgar Külow, Leopold Fischer und Carl Georg Leberecht von Anhalt-Köthen gehören dann unter anderem zu den Menschen, denen der kleine Zeitreisende begegnen wird.

Das Heft „Dobos neue wunderbare Begegnungen in Bernburg“ ist unter der ISBN-Nummer 978-3-910706-01-9 ab sofort zum Preis von 7,90 Euro im Buchhandel erhältlich.