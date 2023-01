16 Ladesäulen direkt an der Autobahn 14

Schnellladepark an der A 14 bei Könnern eröffnet. Weshalb EnBW 100 Millionen Euro investiert und was Bürgermeister Martin Zbyszewski dazu sagt.

Die Elektrotankstelle mit 16 Ladesäulen am Autohof Könnern an der Autobahn 14 ist in Betrieb.

Könnern/MZ - Jetzt ist endlich „Saft“ drauf. Unweit der Autobahnabfahrt Könnern, auf halbem Weg zwischen Magdeburg und Leipzig, können E-Autos ab sofort nachtanken. Das Energieunternehmen EnBW hat einen neuen Schnellladepark mit 16 Ladesäulen in Betrieb genommen. Ein weiterer kleiner Mosaikstein in den ehrgeizigen Planungen des Unternehmens beim Ausbau der Ladeinfrastruktur in ganz Deutschland. Bisher hat EnBW an über 800 Standorten für die Möglichkeit gesorgt, E-Autos nachzuladen.