Leere Baumscheiben oder Baumstümpfe wie hier an der Kustrenaer Straße sollen in Bernburg schnellstmöglich durch Jungbäume ersetzt werden.

Bernburg/MZ - Nach dem Umwelt- hat sich auch der Finanzausschuss des Bernburger Stadtrates am Dienstag einstimmig für einen Antrag der FDP-Fraktion ausgesprochen, das Tempo von Baumpflanzungen in der Stadt und ihren Ortsteilen deutlich zu forcieren. Wie das Projekt zu finanzieren ist, soll im Zuge der bevorstehenden Diskussionen zum Haushalt 2023 geklärt werden, kündigte Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) an. Seit Dienstag liegt der Etatentwurf den Stadträten vor, in zwei Wochen ist die erste Lesung im Finanzausschuss terminiert.