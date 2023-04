Bernburg/MZ - Bund und Land nehmen 2023 deutlich mehr Geld als in den vergangenen beiden Jahren in die Hand, um in den Neubau und die Modernisierung von Straßen, Brücken und Radwegen in Sachsen-Anhalt zu investieren. Von den insgesamt 248 Millionen Euro fließt − gemessen an der Fläche − nur ein vergleichsweise bescheidener Anteil von knapp 13 Millionen Euro in den Salzlandkreis. Insgesamt 13 Projekte stehen hier auf der Agenda, davon drei an Bundes- und zehn auf Landesstraßen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.