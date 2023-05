Am Wochenende wird auf dem Schießplatz am Hasenberg des Schützenvereins Alsleben 1847 der Schützenkönig ermittelt. Was die Alslebener zum Stadt-Jubiläum geplant haben.

Alsleben/MZ - Schießwettbewerbe, Musik und ein königlicher Abendball − der Alslebener Schützenverein 1847 feiert in diesem Jahr am Samstag, 3. Juni, ab 13 Uhr auf dem Gelände am Hasenberg sein großes Schützenfest. Und schon an diesem Wochenende bereiten sich die Mitglieder auf die Feierlichkeit vor.