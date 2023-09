Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gerlebogk/MZ - So hoch hinaus geht es für Beate Ritter normalerweise nicht. Aber am Samstag hat die Besucherin des Hoffestes in Gerlebogk die Gelegenheit genutzt und ist mit der Drehleiter der Könneraner Feuerwehr 31 Meter in die Höhe gefahren. „Super gut“, habe ihr die Aussicht gefallen. Bis zum Petersberg habe sie sehen können. Und die Pyramiden - also die Halden des Kupferschieferbergbaus im Mansfelder Land - habe sie auch gesehen, ebenso wie die Zuckerfabrik , ganz zu schweigen vom Blick auf das ganze Festgelände. Die Fahrten mit der nagelneuen Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Könnern gehörten zu den Höhepunkten des Festes der Gerlebogker Direktvermarktungs- und DienstleistungsGmbH.