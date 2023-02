Zu mehreren Container- und Mülleimerbränden musste am Sonntagabend die Feuerwehr in Aschersleben ausrücken.

Insgesamt zwölf Mülleimer mussten in der Breiten Straße in Aschersleben gelöscht werden.

Aschersleben/MZ - Gleich mehrmals musste die Ascherslebener Feuerwehr am Sonntagabend wegen brennender Mülleimer und -container ausrücken. Zunächst wurden die Kameraden kurz nach 18 Uhr wegen drei brennender Containern in der Schmidtstraße alarmiert, die bei Ankunft der Einsatzkräfte in Vollbrand standen.

Einige Stunden später, gegen 22.30 Uhr, musste die Feuerwehr die nächsten Mülleimer löschen: Insgesamt zwölf Kübel brannten in der Breiten Straße und im Bereich der Promenade.

Die Polizei hat jeweils die Ermittlungen aufgenommen.