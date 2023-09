Am Sonntag kann es beim Tag des offenen Denkmals auf Entdeckungstour gehen. Das Programm ist vielfältig und bietet Erlebnis, Führungen und Kulinarisches.

Zwischen Kellern und Türmen: Was zum Tag des offenen Denkmals in und um Aschersleben los ist

Aschersleben/MZ - Seit 30 Jahren entdecken Menschen am bundesweiten Denkmaltag historische Stätten von der Kirche über das alte Haus bis hin zu Klöstern, Windmühlen, Schlössern oder Grabungsstätten. Was im Alltag oft unbeachtet bleibt, wird am Tag des offenen Denkmals ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt.