Klein Schierstedt/MZ - Es geht gemütlich zu auf dem Festplatz in Klein Schierstedt am Dorfgemeinschaftshaus. Dorfbewohner sitzen am Sonnabendnachmittag auf Bänken an blumengeschmückten Bierzelttischen und schwatzen, nebenan im Dorfgemeinschaftshaus warten wahre Kuchenberge darauf, an der Kaffeetafel verzehrt zu werden.