Zwischen Aschersleben und Ermsleben wird weithin sichtbar Gas abgefackelt

Die Fackel spuckt Feuer in den Himmel. An dieser Stelle muss eine Gasleitung repariert werden.

Aschersleben/Ermsleben/MZ - Ein ungewohntes Bild an der Bundesstraße 185 zwischen Aschersleben und Ermsleben. Eine Gasfackel spuckt Feuer in den Himmel. Wer direkt daneben steht, hört ein lautes Rauschen und spürt die starke Hitze. Das Abfackeln des Gases ist in dem Fall unvermeidbar, erklärt Ralf Borschinsky, Pressesprecher der Firma Ontras Gastransport: „Für Reparaturen an der Gasleitung, die zwischen Bernburg und dem Ostharz verläuft, müssen nacheinander zwei verschiedene Leitungsabschnitte gasfrei gemacht werden.“