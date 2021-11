Zwergesel-Stute zieht im Zoo in Aschersleben ein

Die Eseldame zeigte Pino bei den ersten Annäherungsversuchen nur die kalte Schulter. Was der Zooleiter und die Tierpflegerin dazu sagen.

Aschersleben/MZ - Pino ist ein kleiner Sonnenschein. Erst im März war der hübsche afrikanische Zwergesel aus Braunschweig in den Ascherslebener Zoo gekommen. Und hier fühlt sich das Langohr rundum wohl. Er kokettiert mit den Besuchern, liebt seine Tierpfleger und schmust mit Vorliebe mit Ponykumpel Aaron herum.

Doch nun sollte er eigentlich ein weibliches Gegenstück bekommen. Denn süßen Eselnachwuchs, den könnten sich die Ascherslebener durchaus vorstellen. Doch die Eseldame, die vor wenigen Tagen in Aschersleben eingetroffen ist, zeigte Pino bei den ersten Annäherungsversuchen nur die kalte Schulter.

Obwohl der es wirklich mit allen Mitteln versucht: mit einem freundlichen Schnuppern, Interesse zeigenden Nasenstupsern und - wohl ein verzweifelter letzter Versuch - mit einem lauten Iiihh-Aaahh, das er der neuen Mitbewohnerin mutig entgegenschmettert.

Doch die zeigte sich unbeeindruckt und mehr Interesse an dem duftenden Heu in ihrem Gehege, an dem sie genüsslich herumknabberte. Und wenn es ihr gar zu bunt wurde, bockte sie sogar mit den Hinterbeinen.

Pino mit seinem sonnigen Gemüt schien die Abweisung weh zu tun. Er suchte nach jedem Fehlschlag Trost bei seinem Pony-Freund Aaron. Ob das an dem Altersunterschied der beiden Esel lag? Pino ist ein junger Hüpfer und drei Jahre jünger als die fünfjährige Eselstute, die aus dem Tierpark Nadermann bei Paderborn stammt. Drei Stunden Autofahrt von Aschersleben entfernt.

„Nein, daran liegt es nicht“, sagt Zooleiter Alexander Beck, der das Tier selbst abgeholt hat. Und er hatte recht. Denn das Trio aus den beiden Eseln und Pony Aaron hat sich inzwischen angefreundet und kommt gut miteinander aus.

„Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass wir wieder eine Stute hier haben“, sagt Beck. Wobei das noch gar nicht so schnell geplant war. „Es war Zufall“, erklärt er. Denn der nordrhein-westfälische Tierpark hatte aus der Eine-Stadt eine Spornschildkröte bekommen.

„Und wir sind ins Gespräch gekommen und haben erfahren, dass sie eine Eselstute abgeben wollen.“ Von den Bildern der Eselin waren die Ascherslebener begeistert. Sie ist dunkelbraun. „Sie ist eine Hübsche“, findet Beck. Und Pflegerin Cindy Witkowski fügt hinzu: „Und total entspannt.“ Dass sie ganz ruhig am Heu herumknabbert, sei ein Zeichen, dass es ihr in Aschersleben gefalle, ist sich die Tierpflegerin sicher.

Und inzwischen hat die Stute auch einen Namen; Maggy. Die Zoo-Mitarbeiter hatten sich nämlich Gedanken gemacht und einige Ideen parat. So standen Amy, Gina, Viona und Maggy zur Wahl, bei der auch die Ascherslebener mitreden durften.

Futter ist attraktiver als die Annäherungsversuche von Pino. Foto: Frank Gehrmann

Sie konnten etwa auf der Facebook-Seite der Aschersleber Kulturanstalt darüber abstimmen. Beck freut sich über das Eselpaar, auch wenn es sich erst langsam kennenlernen muss. Von der Größe her würden sie gut zueinander passen, findet der Zoochef und meint, dass die Langohren einfach zu einem Streichelzoo dazugehören.

Zudem seien sie eine Bereicherung für die Zooschule. Ist der Esel doch eines der ältesten Haustiere. Schon vor über 4.000 Jahren wurde er in Ägypten gehalten. Dort aber vor allem als Lasttier. Warum er mehr tragen kann, als ein Pferd? Er hat vier lange, kräftige Lendenwirbel, ein Pferd sechs, die aber nicht so belastbar sind.