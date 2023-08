Historische Fahrzeuge Zweitaktfreunde laden wieder zum Oldtimer-Treffen nach Mehringen

Am kommenden Wochenende knattert und qualmt es wieder in Mehringen. Denn die Zweitaktfreunde „Blaue Fahne“ veranstalten zum vierten Mal ihr Oldtimer-Treffen. Was die Besucher in diesem Jahr erwartet.