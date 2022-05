Zwei edle Eine-Tropfen extra für Aschersleben

Für laue Sommerabende: Am Sonnabend haben die Weinterrassen an der Eine eröffnet. Der Veranstalter hält zahlreiche Überraschungen parat.

Die ersten Gäste genießen schon. Das Weindorf an der Eine ist eröffnet.

Aschersleben/MZ - Die Leute machen es sich auf Liegestühlen und Palettenmöbeln mit dicken Sitzpolstern bequem. Die Weinterrassen an der Eine, die am Sonnabend eröffnet wurden, sind in diesem Jahr ein Stück weiter nach hinten gerückt, um die Anwohner nicht zu stören.