Neuer Marktstand Zuwachs für den Ascherslebener Wochenmarkt: Bei der Firma Nordmann gibt es Bisonfleisch und mehr
Mit der Firma Nordmann aus Stangerode hat der Ascherslebener Wochenmarkt einen neuen Stand bekommen. Hier gibt es Fleisch von Bison, Rind und Wild. Was bei den Kunden besonders gut ankommt.
27.11.2025, 10:30
Aschersleben/MZ - Einige Händler auf dem Ascherslebener Wochenmarkt kennen die regelmäßigen Besucher schon seit Längerem. Ein Wagen ist allerdings relativ neu: der Stand der Firma Nordmann.