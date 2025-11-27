weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Neuer Marktstand: Zuwachs für den Ascherslebener Wochenmarkt: Bei der Firma Nordmann gibt es Bisonfleisch und mehr

Mit der Firma Nordmann aus Stangerode hat der Ascherslebener Wochenmarkt einen neuen Stand bekommen. Hier gibt es Fleisch von Bison, Rind und Wild. Was bei den Kunden besonders gut ankommt.

Von Anja Riske 27.11.2025, 10:30
Toni Großmann verkauft Fleisch und Wurst am Nordmann-Stand auf dem Ascherslebener Wochenmarkt – und kommt gern mit den Kunden ins Gespräch.
Toni Großmann verkauft Fleisch und Wurst am Nordmann-Stand auf dem Ascherslebener Wochenmarkt – und kommt gern mit den Kunden ins Gespräch. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Einige Händler auf dem Ascherslebener Wochenmarkt kennen die regelmäßigen Besucher schon seit Längerem. Ein Wagen ist allerdings relativ neu: der Stand der Firma Nordmann.