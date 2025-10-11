weather bedeckt
  4. Handball-Regionalliga: Zuversicht vor Keller-Duell: Warum der HC Aschersleben optimistisch in das heutige Match geht

Die Handballer des HC Aschersleben spielen heute ab 18 Uhr im Ballhaus gegen Wittenberg-Piesteritz. Für beide Teams lief die Saison bisher ernüchternd. Warum der HCA trotzdem zuversichtlich ist.

Von Ingo Gutsche 11.10.2025, 14:00
Der HC Aschersleben, hier mir Ole Schreier beim Wurf in der Partie gegen Delitzsch, erwartet das Team von Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz.
Aschersleben/MZ - Am heutigen Sonnabend steht für den HC Aschersleben ein echtes Schlüsselspiel in der Regionalliga Mitteldeutschland an: Im Derby gegen Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz wollen die Alligatoren endlich die ersten beiden Punkte der Saison einfahren. Die Ausgangslage ist klar: Beide Teams stehen im Tabellenkeller und kämpfen dringend um Anschluss ans Mittelfeld.