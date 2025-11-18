Für ein neues Spielgerät am Külz-Platz holt die Stadt Aschersleben derzeit Angebote ein. Künftig sollen auch die Nutzer bei der Spielplatzentwicklung mit einbezogen werden.

Spielplatzentwicklung in Aschersleben: Künftig auch Eltern und Kinder mit einbeziehen

Immer wieder war in jüngster Zeit der Spielplatz am Ascherslebener Dr.-Wilhelm-Külz-Platz Ziel von Vandalismus. Spielgeräte wurden immer wieder beschmiert oder sogar zerstört.

Aschersleben/MZ - Der intensiv genutzte Spielplatz am Dr.-Wilhelm-Külz-Platz in Aschersleben ist in die Jahre gekommen und in letzter Zeit immer wieder Opfer von mutwilliger Zerstörung geworden. „Im Moment sind wir dabei, Angebote für ein neues Spielgerät einzuholen. Im Frühjahr werden wir das zerstörte ersetzen“, kündigte Tiefbauamt-Mitarbeiterin Heidrun Wagner an.