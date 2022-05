Zum 37. Mal rollte das Fass von Hoym nach Badeborn

Lucas Nielinger schiebt das Fass Punkt 18.31 Uhr in Hoym vor dem „Schwarzen Bären“, dem heutigen Restaurant Akropolis, an.

Hoym/Badeborn/MZ - Wenn Rosemarie Könnemann am Freitag nach Himmelfahrt aus ihrem Fenster schaut, dann hat sie seit 39 Jahren quasi einen Logenplatz bei einem der Höhepunkte in Hoym. Denn genau vor ihrer Haustür, gegenüber vom ehemaligen Gasthof „Schwarzer Bär“, der heute das griechische Restaurant Akropolis beheimatet, wird das Badeborner Fassrollen gestartet. Der 20-jährige Lucas Nielinger hat sich in diesem Jahr bereit erklärt, das mit 50 Liter Wasser gefüllte Bierfass die 5.750 Meter bis in den Nachbarort zu rollen.