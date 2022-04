Zuckerproduktion im Vorharz ist Teil der Industriegeschichte

Aschersleben/MZ - Dort, wo sich heute in Aschersleben das E-Center befindet, stand die Zuckerfabrik von Braune und Beuchel. Manch Ascherslebener erinnert sich noch an die Ruine zwischen Seegraben und Geschwister-Scholl-Straße, ältere sicher an mehr. Von 1839 bis 1964 wurde Zucker in Aschersleben produziert. Der Zuckerrübenanbau im Vorharz war eine Erfolgsgeschichte. Noch heute gibt es in Köthen eine große Zuckerfabrik. Doch auch im inzwischen weggebaggerten Königsaue im Seeland und in Cochstedt gab es Zuckerfabriken. Über diese Industrie hat der Quedlinburger Rolf Bielau geforscht und die Ergebnisse in einem neuen Buch veröffentlicht. „Die Harzer und Köthener Zuckerhütten - Ein Beitrag zur regionalen Industriegeschichte“, ist das Werk im Hardcover-Einband betitelt.