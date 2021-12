Zu Silvester Testen oder Impfen? Welche Möglichkeiten gibt es in und um Aschersleben?

Aschersleben/MZ - Wer sich zu Silvester noch auf eine Corona-Infektion testen möchte, der hat in Aschersleben zwei Möglichkeiten. Das Schnelltestzentrum am Ballhaus testet am Freitag von 8 bis 16 Uhr, das der Kaufmannsgilde in der Breiten Straße 3 von 7 bis 12 Uhr. Am Mittwoch waren genügend Termine buchbar. Am Ballhaus sind laut Webseite stündlich 96 Testtermine zu vergeben, in der Breiten Straße sogar 180 pro Stunde. Hier können Interessenten auch ohne Termin kommen. Beide Testzentren sind am Neujahrstag geschlossen. Das am Ballhaus auch am Sonntag. Das Testzentrum in der Breiten Straße hingegen hat am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

In den Ortsteilen gibt es laut Kreisverwaltung nur in Mehringen eine Testmöglichkeit bei einem Friseur und Kosmetik-Geschäft in der Angerstraße 4a. Zu den Öffnungszeiten wird dort getestet, Silvester nur von 9 bis 10 Uhr. Testwillige aus dem Seeland müssen nach Quedlinburg oder Aschersleben fahren.

Impfwillige ab 30 Jahren können sich ohne Voranmeldung in Quedlinburg im Impfzentrum des Landkreis Harz mit dem Impfstoff von Moderna impfen lassen. Bisher war das nur Einwohnern des Landkreises Harz möglich. „Das gilt nun auch für Bürger außerhalb des Landkreises. Auf eigenen Wunsch können sich auch Personen über 18 Jahre mit Moderna impfen lassen“, heißt es auf der Webseite des Landkreis Harz. Da ohne Anmeldung geimpft wird, kann es zu Wartezeiten kommen. Am 31. Dezember wird im August-Bebel-Ring zwischen 8 und 12 Uhr geimpft. Vom 3. bis 5. Januar und auch am 7. Januar von 8 bis 18 Uhr. Ab 8. Januar werde in Quedlinburg nicht nur von Montag bis Freitag, sondern auch samstags geimpft.

In Aschersleben wird erst ab 5. Januar wieder im Ballhaus geimpft, in Staßfurt in der Bodestraße 11 ab 3. Januar, in beiden Städten nach Terminvergabe, genau wie in Schadeleben, wo vom 6. bis 8. Januar im Seelandforum nach Terminvergabe (034741/93228 und 034741/93245) geimpft wird.

Testterminbuchung in Aschersleben unter https://www.schnelltest-salzlandkreis.de/aschersleben.html

Infos zum Impfen im Salzlandkreis sind auf der Website des Salzlandkreises zu finden.