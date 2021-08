Zu Besuch beim Artisten auf der Herrenbreite in Aschersleben

Enrico Alcaraz lockt mit überdimensionalen Figuren zum Rutschen und Springen ein. Warum der 25-Jährige gerne in einem Wohnwagen lebt.

Aschersleben/MZ - Der ozeanblaue Hai liegt noch schlaff im Gras. Doch Minuten später schon, gefüttert mit genügend Luft, steht er respektheischend im Rund mit all den anderen kunterbunten Figuren. Täglich warten sie im Hüpfburgen Candyland auf der Nordwiese der Herrenbreite auf Kinder, die auf ihnen hüpfen, rutschen und toben wollen.

Vor einer guten Woche haben Enrico Alcaraz und einige Familienmitglieder das bunte Wunderland aufgebaut, noch zwei Wochen wollen sie bleiben, ehe sie Bitterfeld ansteuern - die zweite Station in einem neuen Geschäftsfeld.

Denn normalerweise sind die Alcaraz Artisten, sie fahren mit einem kleinen Zirkus durch die Lande. Doch es sei schwierig geworden für Zirkusleute, sagt der 25-Jährige - auch vor Corona schon. Die Pandemie hat das Unternehmen zur Pause gezwungen, die die Alcatraz genutzt haben, die Ausrüstung in Ordnung zu bringen, sich fit zu halten und neue Nummern einzustudieren.

„Wir mussten schon immer flexibel sein. Jetzt erst recht“, sagt Mutter Magdalena. Alle hoffen, dass im Herbst nicht der nächste Lockdown kommt und sie sind froh, mit den Hüpfburgen eine Art Nische gefunden zu haben. „Wir müssen endlich mal wieder Geld verdienen“, sagt Enrico Alcaraz. Ohne den Zusammenhalt in der weit verzweigten Familie wäre vieles nicht möglich gewesen.

„Wir müssen endlich mal wieder Geld verdienen.“ Enrico Alcaraz, Artist in einem Zirkus

In Schackenthal hat die Familie ein Grundstück gekauft als Basislager. Die Tiere und ein Großteil ihrer Ausrüstung stehen in Zörbig und warten auf bessere Zeiten. Ihr Unternehmen führt die Familie schon in siebenter Generation, Enrico fühlt sich als „echtes Zirkuskind“. Ein „großartiger Artist“ sei er allerdings nie gewesen, dafür sei er zu schwer.

Seine Passion sind die Tiere: Pferde, Hunde, Ziegen. Die Leidenschaft, mit Tieren zu arbeiten, sei schon im Kindesalter offensichtlich geworden, erzählt seine Mutter. „Man merkt gleich, in welche Richtung es bei den Kindern geht“, sagt sie. Sesshaft zu werden, in einem festen Haus zu leben, kann sich Enrico Alcaraz nicht vorstellen.

Ein Wohnwagen ist klein, aber es ist alles drin, was man braucht, sagt er. Und: „Es kann doch nichts schöner sein als zu reisen. Überall und nirgends zu sein“, schwärmt er. Da erscheine auch die Arbeit, die mit dem dauernden Auf- und Abbau verbunden ist, nicht gar so schwer.

Das Hüpfburgenland ist von Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Wochenende von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder acht, für Erwachsene vier Euro. Wer einen der Flyer mitbringt, die in der Stadt verteilt wurden, bekommt einen Euro Ermäßigung.