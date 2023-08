Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Die Getreideernte hat sich in diesem Jahr länger hingezogen als gewöhnlich. Dass die Landwirte auf den Feldern rund um Aschersleben in der zweiten Augusthälfte noch dreschen, ist den ergiebigen Regenfällen in den vergangenen Wochen zuzuschreiben. „Wir gehen jetzt aber davon aus, dass die meisten Landwirte die Ernte in dieser Woche abgeschlossen haben“, sagt Erik Hecht, Pressereferent des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt. „Inzwischen dürfte fast alles eingebracht sein, wenn auch nicht in den gewünschten Qualitäten.“