Der Chef des Ascherslebener Zoos, Alexander Beck, verrät auf einem Spaziergang durch den Zoo, was es alles Neues gibt. Dazu gehört auch süßer Nachwuchs.

Aschersleben/MZ - „Normal gehen wir immer da lang“, weist Alexander Beck in Richtung der Flamingos, die in der Ostersonntag-Sonne aufgeregt durch ihre Anlage schnattern. „Doch dieses Mal zäumen wir das Pferd von hinten auf“, erklärt der Ascherslebener Zooleiter, der wieder zu seinem traditionellen Osterspaziergang über das zehn Hektar große Areal auf der Alten Burg der Eine-Stadt lädt. Denn dieses Mal will er den Gästen zuerst die neue Schildkröten-Anlage zeigen.